В Германии неизвестные в масках напали на депутата от ультраправых
Об этом сообщили в местной полиции, передает DW .
Инцидент произошел в здании театра Theater am Goetheplatz, недалеко от исторического центра Бремена. Как уточнили в АДГ, лица всех трех нападавших были скрыты под масками.
В правоохранительных органах не исключают, что нападавшие имели политические мотивы. Расследование взяли на себя представители службы полицейской охраны государства и прокуратуры Бремена.
Франк Магниц с тяжелыми травмами доставлен в больницу. В полиции уточнили, что ищут свидетелей происшествия.
Отметим, что 3 января возле дверей офиса АПН в саксонском Дёбельне прогремел взрыв. Расследованием преступления, которое, вероятно, осуществлено по политическим мотивам, занимается отдел по борьбе с экстремизмом и терроризмом саксонского ведомства по уголовным делам.
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