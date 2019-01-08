В Германии неизвестные в масках напали на депутата от ультраправых

8 января, 2019, 09:01

Депутат бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АПН) Франк Магниц стал жертвой нападения со стороны неизвестных

Об этом сообщили в местной полиции, передает DW .

Инцидент произошел в здании театра Theater am Goetheplatz, недалеко от исторического центра Бремена. Как уточнили в АДГ, лица всех трех нападавших были скрыты под масками.

В правоохранительных органах не исключают, что нападавшие имели политические мотивы. Расследование взяли на себя представители службы полицейской охраны государства и прокуратуры Бремена.

Франк Магниц с тяжелыми травмами доставлен в больницу. В полиции уточнили, что ищут свидетелей происшествия.

Отметим, что 3 января возле дверей офиса АПН в саксонском Дёбельне прогремел взрыв. Расследованием преступления, которое, вероятно, осуществлено по политическим мотивам, занимается отдел по борьбе с экстремизмом и терроризмом саксонского ведомства по уголовным делам.