В Днепре в чемодане нашли труп 19-летней девушки

8 января, 2019, 13:34

Тело девушки полицейские нашли в городе Днепр 4 января в чемодане возле мусорных баков

Об этом сообщает полиция Днепропетровщины.

Погибшая - 19-летняя жительница Новомосковского района, которая в последнее время проживала в городе Днепр.

Сами же родственники умершей подтвердили СМИ ее личность - девушку звали Дарья Белоус и на момент смерти ей было 19 лет, передает 5 канал.

Следователи установили, что девушка погибла в результате тупой травмы шеи и механической асфиксии.

Отмечается, что Новый год она отмечала в Киеве, в четверг, 3 января, она в последний раз раз вышла на связь, сообщив, что с ней все хорошо и она едет домой. Уже на следующий день ее телефон был отключен. С кем она праздновала, в какой компании возвращалась домой и куда пошла по приезду, неизвестно.

В рамках уголовного производства, открытого по факту умышленного убийства, полиция принимает меры, направленные на установление лица, причастного к преступлению. Уже установили круг знакомых убитой, с которыми сейчас работают следователи.