В Черное море зайдет нидерландский корабль НАТО, - посол при альянсе
Об этом заявил глава миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко, сообщает "112".
"Нидерландский корабль только начал руководство, они планируют зайти в Черное море", - сказал постпред Украины в НАТО.
Пристайко отметил, что в Черном море действует доктрина, которая устанавливает количество, тоннаж и время пребывания здесь военных кораблей, ограничивает количество пребывания кораблей НАТО в Черном море.
"Поэтому происходит такой ротационный принцип: одни вошли, другие вышли", - пояснил он.
Он намекнул, что корабль американского десантного корабля-дока "Форт-Макгенри" вошел в акваторию Черного моря 6 января именно для поддержки Украины.
"Если читать официальное заявление Минобороны США о заходе этого корабля в акваторию Черного моря, то можно понимать, что корабль заходит для оказания поддержки союзникам и партнерам НАТО. В Черном море есть три союзника НАТО: Болгария, Румыния и Турция, и только два партнера: Украина и Грузия. То есть можно понять, кого имеет в виду американское оборонное ведомство", - сказал он.
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Справка:
В соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
- 25 ноября 2018 года россияне атаковали в Черном море катера и буксир ВМС Украины и взяли в плен 24 украинских моряков, после чего президент и Верховная Рада ввели в 10 приграничных областях режим военного положения. Он продолжался в течение месяца.
- Напомним, 6 января доковый десантный корабль 6-го флота ВМС США "Форт-Макгенри" (USS FortMcHenry, LSD 43) вошел в акваторию Черного моря.
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