В Черное море зайдет нидерландский корабль НАТО, - посол при альянсе

8 января, 2019, 21:19

Военный корабль Нидерландов, который возглавил одну из постоянных групп НАТО, планирует зайти в Черное море

Об этом заявил глава миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко, сообщает "112".

"Нидерландский корабль только начал руководство, они планируют зайти в Черное море", - сказал постпред Украины в НАТО.

Пристайко отметил, что в Черном море действует доктрина, которая устанавливает количество, тоннаж и время пребывания здесь военных кораблей, ограничивает количество пребывания кораблей НАТО в Черном море.

"Поэтому происходит такой ротационный принцип: одни вошли, другие вышли", - пояснил он.

Он намекнул, что корабль американского десантного корабля-дока "Форт-Макгенри" вошел в акваторию Черного моря 6 января именно для поддержки Украины.

"Если читать официальное заявление Минобороны США о заходе этого корабля в акваторию Черного моря, то можно понимать, что корабль заходит для оказания поддержки союзникам и партнерам НАТО. В Черном море есть три союзника НАТО: Болгария, Румыния и Турция, и только два партнера: Украина и Грузия. То есть можно понять, кого имеет в виду американское оборонное ведомство", - сказал он.

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Справка:

В соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.