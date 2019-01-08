В берлинском зоопарке животных накормили новогодними елками

8 января, 2019, 10:35

В берлинском зоопарке Tierpark животным в качестве угощения привезли елки, которые не удалось продать

Как пишет Daily Mail , на корм годятся только елки, которые до этого не украшали.

В берлинском зоопарке Tierpark животным в качестве угощения привезли елки, которые не удалось продать. Слонам достались молодые хвойные деревья, в вольере обезьян поставили елки с "украшениями" из овощей, а у тигров с "декором" из мяса.

Зоопарк принимает только свежие деревья от проверенных поставщиков, при этом в парке следят за тем, чтобы привезенные елки до этого не были украшены, иначе они могут содержать остатки игрушек и химикатов.