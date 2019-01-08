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Усиленный режим дал результат. Слободян рассказал, как прошли новогодние праздники на границе


фото: dpsu.gov.ua
Во время новогодних праздников чрезвычайных ситуаций на границе не произошло

Об этом сообщил помощник главы ГНСУ, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, передает "Укринформ".

"Усиленный режим на границах Украины дал результат - в течение рождественских и новогодних праздников пропуск осуществлялся ритмично. Чрезвычайных ситуаций и задержек не произошло на границе", - сказал он.

По словам спикера, на российско-украинской границе в праздничные дни наблюдалось снижение пассажиро-транспортного потока.

Слободян напомнил, что пограничное ведомство привлекло дополнительные пограничные наряды и служебных собак, для проверок и осмотра транспортных средств использовались все имеющиеся современные технические средства. Кроме того, особое внимание уделялось гражданам, которые являются выходцами из стран миграционного риска.

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