Усиленный режим дал результат. Слободян рассказал, как прошли новогодние праздники на границе
Об этом сообщил помощник главы ГНСУ, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, передает "Укринформ".
"Усиленный режим на границах Украины дал результат - в течение рождественских и новогодних праздников пропуск осуществлялся ритмично. Чрезвычайных ситуаций и задержек не произошло на границе", - сказал он.
По словам спикера, на российско-украинской границе в праздничные дни наблюдалось снижение пассажиро-транспортного потока.
Слободян напомнил, что пограничное ведомство привлекло дополнительные пограничные наряды и служебных собак, для проверок и осмотра транспортных средств использовались все имеющиеся современные технические средства. Кроме того, особое внимание уделялось гражданам, которые являются выходцами из стран миграционного риска.
- Ранее сообщалось, что пограничники накануне Нового года и Рождества усилили меры по охране государственной границы.
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