Умер экс-руководитель Укрзализныци Максим Бланк

8 января, 2019, 17:08

В возрасте 44 лет скончался бывший первый заместитель генерального директора публичного акционерного общества "Укрзализныця" Максим Бланк

Об этом сообщил журналист Сергей Лямец на странице в Facebook.

"Отошел Максим Бланк. Достойный и Светлый Человек", - написал он.

Пока причины смерти неизвестны. Как сообщает Depo.ua, Бланк умер вследствие заболевания.

В 1996-2001 годах Бланк работал на различных должностях Департамента госдолга министерства финансов.

В апреля 2014 года Кабмин утвердил Бланка на должность первого заместителя главы Государственной администрации железнодорожного транспорта "Укрзализныци". В 2015 году он исполнял обязанности главы "Укрзализныци".