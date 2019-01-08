Украина побила исторический рекорд по экспорту яблок

8 января, 2019, 17:21

В ноябре 2018 года Украина побила рекорд по экспорту яблок, продав за границу 8 тыс. тонн в месяц

Об этом сообщает EastFruit.

Так, экспорт яблок из Украины по сравнению с ноябрем 2017 года вырос на 55%, а по сравнению с октябрем 2018 года - в 2,8 раза.

Впервые в истории Украины за месяц экспортировали более 8 тыс. тонн яблок, если не принимать во внимание только отечественный продукт.

"И хотя, по-прежнему значительный объем экспорта яблок из Украины, около 51%, предназначается для реэкспорта в Россию, о чем свидетельствуют поставки в Беларусь и Молдову, рост экспорта в других направлениях поражает", - сказал руководитель Украинской плодоовощной ассоциации Федор Рыбалко .

По его словам, больше всего яблок среди стран Евросоюза покупала Болгария, то есть почти половина экспорта в ЕС. В Швецию поехали 27% экспорта.

Половина яблок, продаваемых Евросоюзу Украиной - это органические яблоки для пюре, соков и концентрата.

Кроме того, вырос экспорт в страны Востока. Если не принимать во внимание промышленное яблоко, то доля Ближнего Востока в экспорте составляет 14%. Так, в Гонконг, Шри-Ланку, Сингапур, Малайзию и Индонезию продали 3% от экспорта десертного яблока.