Украина побила исторический рекорд по экспорту яблок
Об этом сообщает EastFruit.
Так, экспорт яблок из Украины по сравнению с ноябрем 2017 года вырос на 55%, а по сравнению с октябрем 2018 года - в 2,8 раза.
Впервые в истории Украины за месяц экспортировали более 8 тыс. тонн яблок, если не принимать во внимание только отечественный продукт.
"И хотя, по-прежнему значительный объем экспорта яблок из Украины, около 51%, предназначается для реэкспорта в Россию, о чем свидетельствуют поставки в Беларусь и Молдову, рост экспорта в других направлениях поражает", - сказал руководитель Украинской плодоовощной ассоциации Федор Рыбалко .
По его словам, больше всего яблок среди стран Евросоюза покупала Болгария, то есть почти половина экспорта в ЕС. В Швецию поехали 27% экспорта.
Половина яблок, продаваемых Евросоюзу Украиной - это органические яблоки для пюре, соков и концентрата.
Кроме того, вырос экспорт в страны Востока. Если не принимать во внимание промышленное яблоко, то доля Ближнего Востока в экспорте составляет 14%. Так, в Гонконг, Шри-Ланку, Сингапур, Малайзию и Индонезию продали 3% от экспорта десертного яблока.
- Напомним, что Украина увеличила экспорт рыбы почти на 70%.
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