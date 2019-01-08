Украина не вступит в ЕС ближайшие пять лет, - Климкин
8 января, 2019, 13:15
Вступление в ЕС - это среднесрочная процедура, которую за пять лет Украина не пройдет
Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "1+1" во вторник, передает Интерфакс-Украина.
"Такая Украина, как сейчас, она ни за год, ни за два, ни за пять в ЕС не вступит", - сказал Климкин.
Он добавил, что вступление Украины в ЕС и НАТО - это вопрос среднесрочной перспективы.
"Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или два, не верьте - это ложь, но если кто-то вам скажет, что это дело минимум на 30 лет - тоже не верьте. Опыт свидетельствует об обратном", - заверил министр.
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