Украина не вступит в ЕС ближайшие пять лет, - Климкин

8 января, 2019, 13:15

Вступление в ЕС - это среднесрочная процедура, которую за пять лет Украина не пройдет

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "1+1" во вторник, передает Интерфакс-Украина.

"Такая Украина, как сейчас, она ни за год, ни за два, ни за пять в ЕС не вступит", - сказал Климкин.

Он добавил, что вступление Украины в ЕС и НАТО - это вопрос среднесрочной перспективы.

"Если вам кто-то скажет, что мы вступим за год или два, не верьте - это ложь, но если кто-то вам скажет, что это дело минимум на 30 лет - тоже не верьте. Опыт свидетельствует об обратном", - заверил министр.