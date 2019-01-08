Украина может вступить в НАТО после Македонии, - посол при альянсе
8 января, 2019, 17:40
Украина может стать 31 членом НАТО после Македонии
Об этом заявил глава миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко телеканалу "112 Украина", передает РБК-Украина.
По словам Пристайко, в ближайшее время Македония станет 30 членом НАТО, а Украина может стать 31.
"Мы можем стать 31-м или 32-м членом НАТО", - отметил глава миссии.
Кроме того, по его словам, руководители альянса в неофициальных беседах заявляют, что им приятный факт возможного закрепления в Конституции Украины курса на членство в НАТО.
- Напомним, 20 сентября 2018 года Верховная Рада приняла решение о включении в повестку дня и направлении в Конституционный суд законопроекта о поправках в Конституцию относительно интеграции в ЕС и НАТО.
- 22 ноября 2018 Конституционный суд Украины признал законными евроатлантические изменения в Конституцию.
- Верховная Рада проголосовала в первом чтении за закон о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО).
Читайте также
-
-
-
-
-
4 января, 2019 5 причин, почему Зеленский - не Рейган