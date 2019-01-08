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Украина может вступить в НАТО после Македонии, - посол при альянсе

Украина может стать 31 членом НАТО после Македонии

Об этом заявил глава миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко телеканалу "112 Украина", передает РБК-Украина.

По словам Пристайко, в ближайшее время Македония станет 30 членом НАТО, а Украина может стать 31.

"Мы можем стать 31-м или 32-м членом НАТО", - отметил глава миссии.

Кроме того, по его словам, руководители альянса в неофициальных беседах заявляют, что им приятный факт возможного закрепления в Конституции Украины курса на членство в НАТО.

  • Напомним, 20 сентября 2018 года Верховная Рада приняла решение о включении в повестку дня и направлении в Конституционный суд законопроекта о поправках в Конституцию относительно интеграции в ЕС и НАТО.
  • 22 ноября 2018 Конституционный суд Украины признал законными евроатлантические изменения в Конституцию.
  • Верховная Рада проголосовала в первом чтении за закон о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО).

 

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