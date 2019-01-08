Украина может вступить в НАТО после Македонии, - посол при альянсе

8 января, 2019, 17:40

Украина может стать 31 членом НАТО после Македонии

Об этом заявил глава миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко телеканалу "112 Украина", передает РБК-Украина.

По словам Пристайко, в ближайшее время Македония станет 30 членом НАТО, а Украина может стать 31.

"Мы можем стать 31-м или 32-м членом НАТО", - отметил глава миссии.

Кроме того, по его словам, руководители альянса в неофициальных беседах заявляют, что им приятный факт возможного закрепления в Конституции Украины курса на членство в НАТО.