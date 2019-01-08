УГКЦ может объединиться с Православной церковью Украины, - глава УГКЦ

8 января, 2019, 17:15

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав считает реальным объединение с Православной церковью Украины

Об этом говорится в сообщении на сайте Украинской греко-католической церкви.

Святослав отметил, что объединение УГКЦ с ПЦУ является хорошей перспективой.

"Наоборот - это хорошая радостная перспектива. Потому что весь христианский мир, в частности католическое и православное сообщества, ищут пути к единству".

Блаженнейший Святослав отметил, что уже есть несколько уровней о сотрудничестве, о которых договорились с настоятелем Православной церкви Украины Епифанием. В частности, о наследстве Киевского христианства.

"Одно дело является объединение, а другое дело - единение. Во многих делах мы уже можем объединиться", - подчеркнул архиерей.