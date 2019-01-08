Ученые получили наиболее детальные снимки галактики Треугольник

8 января, 2019, 15:31

С помощью телескопа "Хаббл" астрономы из университета Вашингтона сделали наиболее детальные снимки галактики Треугольник, которая находится на расстоянии около 3 млн световых лет от Земли

Как говорится в материале ScienceAlert, это один из самых удаленных от нас объектов, видимых невооруженным глазом.

Общая панорама Треугольника состоит из 54 снимков. На фотографии можно увидеть в 15 млн отдельных звезд в области 20 тыс. световых лет.

Галактика Треугольник, или M 33 и NGC 598, является самой маленькой галактикой в ​​Местной группе - гравитационно связанной группе галактик, что включает в себя Млечный путь, галактику Андромеды и галактику Треугольника. В Треугольнике меньше всего звезд - около 40 млрд, тогда как в Андромеде около 1 трлн, а в Млечном пути - до 400 млрд.

Несмотря на небольшое количество сформированных звезд, процесс звездообразования в Треугольнике в десять раз превышает показатели соседней Андромеды.

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