Ученые получили наиболее детальные снимки галактики Треугольник
Как говорится в материале ScienceAlert, это один из самых удаленных от нас объектов, видимых невооруженным глазом.
Общая панорама Треугольника состоит из 54 снимков. На фотографии можно увидеть в 15 млн отдельных звезд в области 20 тыс. световых лет.
Галактика Треугольник, или M 33 и NGC 598, является самой маленькой галактикой в Местной группе - гравитационно связанной группе галактик, что включает в себя Млечный путь, галактику Андромеды и галактику Треугольника. В Треугольнике меньше всего звезд - около 40 млрд, тогда как в Андромеде около 1 трлн, а в Млечном пути - до 400 млрд.
Несмотря на небольшое количество сформированных звезд, процесс звездообразования в Треугольнике в десять раз превышает показатели соседней Андромеды.
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