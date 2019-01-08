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Убийство иностранных студенток в Харькове: подозреваемый признал свою вину


фото: npu.gov.ua
Суд уже избрал ему меру пресечения - содержание под стражей

Об этом сообщает заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

Согласно турецкому законодательству, мужчине грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось ранее, 3 января в полицию обратился 19-летний парень и сообщил, что его подруги с 31 декабря прошлого года не отвечают на телефонные звонки. Полиция выехала по месту жительства девушек и обнаружила в квартире тела двух 20-летних гражданок Турции с признаками насильственной смерти.

Позже подозреваемый в убийстве Цокмез Гусну Цан был задержан в Турции на кладбище вблизи могилы отца и доставлен в турецкое Бюро общественной безопасности.

 
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