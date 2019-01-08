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Трамп из-за отказа не может найти нового главу Пентагона, - СМИ


фото: REUTERS
После отставки министра обороны США Джеймса Мэттиса от предложения занять его место отказались меньшей мере два человека

Об этом сообщает издание Politico.

По информации издания, сначала от должности главы Пентагона отказался генерал в отставке Джек Кин - консультант президента США Дональда Трампа. Потом не согласился стать министром обороны также экс-сенатор от Республиканской партии Джон Кайл.

СМИ пишут, что Трамп не ожидал таких трудностей с назначением нового главы Пентагона.

Напомним, министр обороны США Джеймс Маттис объявил об отставке после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии. Президент США аргументировал этот шаг победой над боевиками "ИГ" в Сирии.

23 декабря исполняющим обязанности главы Пентагона стал заместитель министра обороны Патрик Шанахан.

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