Трамп снизил статус представительства ЕС в США, - СМИ

8 января, 2019, 11:36

Администрация президента США Дональда Трампа без предварительного информирования Брюсселя снизила дипломатический статус представительства ЕС в Вашингтоне

Об этом сообщает DW со ссылкой на источники.

Дипломаты считают, что понижение статуса могло быть осуществлено в конце октября - начале ноября 2018 года.

"Могу подтвердить, что этот шаг не был хорошо воспринят в Брюсселе", - отметил собеседник и отметил, что официальный ответ ЕС на этот шаг еще обсуждается.

Снижение ранга миссии - с дипломатическим статусом государства-члена до уровня международной организации, вероятно, произошло в конце прошлого года.

В указанный период сотрудники представительства обратили внимание на то, что глава миссии Дэвид О'Салливан не получил приглашение на ряд мероприятий, проходивших в Вашингтоне.

В частности, на церемонию прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим 5 декабря он был приглашен не в обычном хронологическом порядке, а в конце списка. Обратившись к организаторам похорон представительство ЕС получило сведения о фактическом изменении статуса миссии.

"Очевидно, что речь идет не просто о протокольном вопросе, у него есть очевидный политический мотив", - заявил DW базирующийся в Вашингтоне дипломат одной из стран ЕС.