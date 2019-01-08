Трамп снизил статус представительства ЕС в США, - СМИ
Об этом сообщает DW со ссылкой на источники.
Дипломаты считают, что понижение статуса могло быть осуществлено в конце октября - начале ноября 2018 года.
"Могу подтвердить, что этот шаг не был хорошо воспринят в Брюсселе", - отметил собеседник и отметил, что официальный ответ ЕС на этот шаг еще обсуждается.
Снижение ранга миссии - с дипломатическим статусом государства-члена до уровня международной организации, вероятно, произошло в конце прошлого года.
В указанный период сотрудники представительства обратили внимание на то, что глава миссии Дэвид О'Салливан не получил приглашение на ряд мероприятий, проходивших в Вашингтоне.
В частности, на церемонию прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим 5 декабря он был приглашен не в обычном хронологическом порядке, а в конце списка. Обратившись к организаторам похорон представительство ЕС получило сведения о фактическом изменении статуса миссии.
"Очевидно, что речь идет не просто о протокольном вопросе, у него есть очевидный политический мотив", - заявил DW базирующийся в Вашингтоне дипломат одной из стран ЕС.
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