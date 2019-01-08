Только каждое четвертое зарегистрированное авто в Украине за 2018 год - новое

8 января, 2019, 17:44

В прошлом году первичная регистрация в Украине коммерческих автомобилей (новых и старых) выросла на 20% по сравнению с 2017 годом - до 51 500 единиц

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром" .

В сообщении говорится, что на новую технику пришлась лишь четверть первичных регистраций коммерческих авто: спрос в этом сегменте вырос всего на 10% - до 12,7 тыс. ед., тогда как регистрация импортируемых подержанных авто возросла почти на четверть - до 38,8 тыс. ед.

Лидером регистраций новых авто в прошлом году стали Renault, которым было выдано 2,429 тыс. номеров - на 13% больше, чем годом ранее, второе место - у Fiat: 1,327 тыс. регистраций и прирост 13%.

Завершает тройку лидеров Mercedes-Benz, в активе которого 1,047 тыс. реализованных новых машин ( "плюс" 28%).

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Марка Renault лидирует и в сегменте старых импортных автомобилей: за год украинскую прописку получили 9,407 тыс. авто, что на 30% выше прошлогоднего результата.

Второй по популярности была марка Volkswagen, которых зарегистрировано 4,941 тыс. (на 15% больше). На третьем месте, как и на рынке новых авто Mercedes-Benz - 4,911 тыс. ед. ( "Плюс" 22%).