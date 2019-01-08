Только что освободили из плена в Иране украинского моряка Новичкова, - Порошенко

8 января, 2019, 14:52

Одессит Андрей Новичков, который с мая 2018 года находится в иранской тюрьме, возвращается домой

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

Сейчас моряк находится на территории посольства Украины в Иране.

Только был освобожден украинского моряка Новичкова. Сейчас Андрей находится на территории посольства Украины в Иране. Поздравляю одесситов с возвращением нашего земляка! pic.twitter.com/TUwxnhumtg - Петр Порошенко (@poroshenko) 8 января 2019

Напомним, что 34-летнего одессита Андрея Новичкова в Иране обвинили в непредумышленном убийстве.

17 января 2017 г. на судне Arezoo (флаг Ирана) рядовой матрос, иранец, выпрыгнул за борт. Свидетелем этого стал Новичков, который сразу поднял тревогу и организовал спасательные работы. Тело матроса не нашли. По прибытии в Иран украинского гражданина сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинение в убийстве. При том, что никто из членов экипажа не дал вразумительных показаний о том, что одессит сбросил иранского матроса за борт.

В мае депутаты Одесского областного совета поддержали обращение к Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию с одесским моряком. На некоторое время Новичкова выпустили из тюрьмы под личные обязательства сотрудников украинского МИД, однако вскоре его снова взяли под арест.

Украинская сторона предполагает, что Новичкова задержали потому, что Тегеран рассчитывал обменять одессита своего разведчика Али Джадуэя, которого в Харькове осудили на 11 лет за шпионаж в пользу Исламской Республики Иран.