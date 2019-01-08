Тело погибшего в Черном море украинца подняли на поверхность

8 января, 2019, 12:55

Тело одного из украинцев, погибших в результате аварии судна в Черном море, подняли на поверхность

Об этом сообщил на своей странице в Twitter посол Украины в Турции Сергей Сибига.

"Губернатор Самсуна Осман Каймак посещает пострадавших украинских моряков в больнице - благодарны турецкой стороне за заботу и спасение наших соотечественников! По состоянию на сейчас поисковые работы сил береговой охраны продолжаются, поднято одно тело погибшего украинца", - написал он.