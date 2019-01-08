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Тело погибшего в Черном море украинца подняли на поверхность


фото: REUTERS
Тело одного из украинцев, погибших в результате аварии судна в Черном море, подняли на поверхность

Об этом сообщил на своей странице в Twitter посол Украины в Турции Сергей Сибига.

"Губернатор Самсуна Осман Каймак посещает пострадавших украинских моряков в больнице - благодарны турецкой стороне за заботу и спасение наших соотечественников! По состоянию на сейчас поисковые работы сил береговой охраны продолжаются, поднято одно тело погибшего украинца", - написал он.

  • Напомним, ранее сообщалось, что число погибших при аварии грузового судна возле Самсуна достигло шести человек. В Министерстве внутренних дел Турции подтвердили, что тела всех погибших уже подняли из воды. Также турецкая сторона подчеркнула, что сухогруз перевозил уголь из российского порта Азов.
  • На данный момент известно, что четверо из них - украинцы. В то же время кроме граждан Украины на борту находились два азербайджанца. Российская сторона опровергла первые сообщения о наличии своих граждан на борту Volgo Balt 214.
  • Грузовое судно Volgo Balt 214, которое шло под флагом Панамы, затонуло возле берегов Турции в Черном море после сильного удара волны.
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