Сутки на Донбассе: уничтожены четыре оккупанта

8 января, 2019, 07:54

В понедельник, 7 января, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не было.

За прошедшие сутки один военный Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 7 января четыре оккупанта погибли и двое получили ранения.

Опорные пункты сил ООС были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской на Луганском направлении, Вильного на Попаснянском направлении, в районе Луганского на Светлодарском направлении, Березового на Донецком направлении и возле Павлополя на Мариупольском направлении. В течение текущих суток враг огонь не открывал.