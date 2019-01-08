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Сутки на Донбассе: уничтожены четыре оккупанта

В понедельник, 7 января, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не было.

За прошедшие сутки один военный Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 7 января четыре оккупанта погибли и двое получили ранения.

Опорные пункты сил ООС были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской на Луганском направлении, Вильного на Попаснянском направлении, в районе Луганского на Светлодарском направлении, Березового на Донецком направлении и возле Павлополя на Мариупольском направлении. В течение текущих суток враг огонь не открывал.

 

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