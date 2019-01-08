Суд отменил запрет Парубия на командировки во время пленарных недель

8 января, 2019, 18:01

Окружной административный суд Киева частично удовлетворил решение иска нардепа Сергея Власенко к главе Верховной Рады Андрею Парубию о признании противоправным запрета депутатских командировок в пленарные недели

Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что суд признал противоправным и отменил абзац третий пункта 4 Распоряжения Парубия "О некоторых вопросах соблюдения прав, исполнения обязанностей и усиления ответственности народного депутата Украины в Верховной Раде Украины".

"Также суд признал противоправными действия спикера по подготовке и направлению письма, которым отказано в согласовании командировки народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Так, решение приняли, учитывая полномочия главы Верховной Рады, которые наделяют правом спикера парламента устанавливать новые права и обязанности или создавать ограничения в работе нардепов при исполнении им своих полномочий, в частности, в осуществлении командировок.

Рассмотрение данного дела длилось с марта 2018 года.

"Согласно закону "О статусе народного депутата Украины", никто не имеет права ограничивать полномочия парламентария, кроме случаев, предусмотренных Конституцией и законами Украины. В то же время, распоряжением не могут устанавливаться ограничения на осуществление полномочий народного депутата Украины, поскольку оно не является нормативно-правовым актом", - говорится в сообщении.