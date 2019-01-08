Стрельба в пригороде Лос-Анджелеса: полиция поймала подозреваемого
8 января, 2019, 08:07
Полиция задержала подозреваемого по факту стрельбы в боулинг-клубе в городе Торранс близ Лос-Анджелеса
Об этом сообщает CNN .
Подозреваемого опознали как 47-летнего Реджинальда Уоллеса из Лос-Анджелеса.
Его узнали в течение 30 часов после стрельбы и арестовали в Лос-Анджелесе.
- Напомним, в пригороде Лос-Анджелеса в результате стрельбы в боулинг-клубе погибли по меньшей мере три человека.
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