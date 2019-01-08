 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Стрельба в пригороде Лос-Анджелеса: полиция поймала подозреваемого


фото: nbcnews
Полиция задержала подозреваемого по факту стрельбы в боулинг-клубе в городе Торранс близ Лос-Анджелеса

Об этом сообщает CNN .

Подозреваемого опознали как 47-летнего Реджинальда Уоллеса из Лос-Анджелеса.

Его узнали в течение 30 часов после стрельбы и арестовали в Лос-Анджелесе.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 января, 2019 вторник

больше новостей

8 января, 2019 вторник

7 января, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать