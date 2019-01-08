Стоит ли снимать обувь в доме и почему. Ответ ученых

8 января, 2019, 17:40

Возможно, именно вопрос "просить ли их снять обувь" приходит вам в голову во время визита гостей. И что говорят ученые о легионах болезнетворных бактерий, которые будут радостно прыгать с обуви и неизбежно заражать ваш дом?

Еспресо.TV приводит адаптированный перевод материала Live Science.

Предотвращение бактериального вторжения с риском небольшого социального неудобства кажется легким делом. Но действительно ли мы должны беспокоиться о бактериях с обуви в наших домах? Вот что говорит наука.

Начнем с того, что нет никакого смысла в сахарном покрытии таблетки: средний ботинок содержит "сотни тысяч бактерий на квадратный дюйм", по словам Джонатана Секстона, микробиолога и специалиста-исследователя из университета Аризоны.

Подошвы нашей обуви - это питомник микробов, и с каждым нашим шагом мы подбираем новых "гостей". "Практически везде, куда бы вы ни пошли, вы будете собирать их", - рассказывает Секстон в интервью Live Science. Он также добавил, что, однако, в некоторых местах их гораздо больше - например, в ванной комнате.

Но какие именно группы бактерий живут на нашей обуви и представляют ли они угрозу для здоровья? Что же, предыдущие исследования показали, что почти все ботинки в некоторых опытных образцах были покрыты фекальными бактериями, включая одну заметную, называемую Escherichia coli (E.coli), которую исследователи обнаружили на 96 процентах подошв обуви.

Хотя многие виды E.coli безвредны для человека, некоторые штаммы могут вызывать сильную диарею, инфекции мочевыводящих путей и даже менингит. "Не обязательно на каждой паре обуви, но в подавляющем большинстве вы можете найти там какой-то тип E.coli", - говорит Секстон.

Кроме этого вездесущего микроба, другие исследования также обнаружили золотистый стафилококк, который лежит в основе широкого спектра кожных инфекций и, что более тревожно, инфекций крови и сердца.

В другом известном исследовании, опубликованном в 2014 году в журнале Anaerobe было проверено 30 домашних хозяйств в Хьюстоне, штат Техас, на наличие Clostridium difficile (C. difficile), бактерии с большой продолжительностью жизни, которая обычно вызывает проблемы с кишечником, такие как диарея.

Исследователи обнаружили, что из всех предметов домашнего обихода в ботинках было больше C. difficile, чем даже в унитазе, что подчеркивает силу, с которой грязные подошвы могли распространять микробы по дому.

Но несмотря на описанную выше "ужасную картину" исследование на самом деле не говорит о чем-то слишком серьезном, о чем можно беспокоиться. На самом деле того количества бактерий, которое есть на обуви, обычно недостаточно для того, чтобы обычный здоровый человек сильно заболел.

"Для здорового человека бактерии на обуви, вероятно, не представляют и минимального риска", - говорит Кевин Гэри, автор исследования C. difficile 2014 года и профессор фармацевтического колледжа Университета Хьюстона. Обычно здоровому человеку приходится вступать в контакт с тысячами микробов с одного вредного бактериального штамма, чтобы действительно чем-то заразиться, добавил Секстон.

Другое дело, что большинство из нас не проводят много времени собственно на земле, где живут обувные бактерии. "Влияние вызывает отравление. Поэтому, если вы не будете подвергаться их воздействию, вы не заболеете", - говорит Секстон. В некоторых случаях слои бактерий, покрывающие пол, могут стать "реаерозолизованнимы" и попасть в воздух, которым мы дышим, например, поднявшись в течение из окна, объяснил Секстон.

Это может увеличить риск заражения. "Я бы больше беспокоился о ребенке, который ползает по полу. Для здорового взрослого человека это не очень большая проблема", - добавил ученый.

Другая группа людей, которым может понадобиться принять дополнительные меры предосторожности, это люди с ослабленным иммунитетом, в которых защита от инфекции ниже, чем обычно. "Для человека, который склонен к риску инфекции - как правило, если он недавно болел, внимание к хорошей домашней уборке может быть важным", - говорит Гэри.

Таким образом, если вы рискуете заразиться инфекцией или у вас маленький ребенок, "было бы неплохо снимать уличную обувь, когда вы входите в дом", - добавляет Гэри. "Однако для большинства здоровых людей это решение привычки".

Таким образом, обувные бактерии не представляют непосредственного риска. И стоит помнить, что бактерии существуют не только на наших ботинках: они в воздухе, на нашей коже, в волосах и в наших кишках. На самом деле, мы живем в постоянно циркулирующем бактериальном супе, который невозможно полностью дезинфицировать. И захотим ли мы, если учтем, что тысячи этих микробов действительно важны для нас?

"Здоровые бактерии в нашем кишечнике, на коже и в других местах поддерживают нас здоровыми и защищают от других бактерий, которые могут вызвать у нас болезни", - сказал Гэри. "Я не думаю, что все ценят, что некоторые бактерии также полезны для нас".