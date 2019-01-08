Столкновение поездов в ЮАР: пострадавших уже 620, четверо погибших

8 января, 2019, 15:54

Число жертв в результате аварии двух пассажирских поездов в столице ЮАР Претории возросло до четырех человек, около 620 человек получили ранения

Об этом сообщает The Citizen .

"Четыре человека погибли и более 600 получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, два локомотива столкнулись около 10 утра по местному времени во вторник в районе Претории на станции Mountain View.

В поездах на момент аварии находилось около 800 человек.

Один из поездов сошел с рельсов. Спасатели пытаются добраться до пострадавших пассажиров, оказавшихся среди обломков поездов. Число жертв может возрасти.

Причина аварии пока не известна, полиция открыла расследование. Издание пишет, что один из поездов стоял на платформе станции Mountain View, когда другой въехал в него. Оба поезда отправились со станции Mabopane и направлялись в Преторию.

Детали инцидента выясняются.