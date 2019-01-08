США выдвинули обвинения юристке с РФ Весельницкой по делу об отмывании средств

8 января, 2019, 19:40

Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила российского адвоката Наталью Весельницкую в препятствовании расследованию по делу об отмывании денег неизвестным российским бизнесменом и его инвестиционной фирмой

Об этом сообщает CNN.

Компания неназванного бизнесмена пыталась легализовать деньги, похищенные из российского бюджета.

В частности, в ходе расследования Минюст США попросил содействия у власти России, однако получил отказ.

Так, Весельницкая втайне помогла высокопоставленному российскому прокурору составить официальный ответ России на запрос США о помощи в этом расследовании.

В то же время юрист принадлежала к защите, поэтому сотрудничество с высокопоставленным российским прокурором - это препятствование правосудию.

Если ее обвинения подтвердятся, юристу грозит 10 лет тюрьмы. Впрочем, пока Весельницкая находится в России, поэтому вряд ли ее можно будет арестовать.