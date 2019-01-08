СЦКК опровергла фейк оккупантов об обстреле Объединенными силами пути ОБСЕ

8 января, 2019, 21:51

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации прекращения огня опровергла сообщения российских оккупантов об обстреле со стороны украинской армии участка дороги, которой должна была передвигаться специальная мониторинговая миссия ОБСЕ

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, украинская сторона СЦКК получила запрос от регионального офиса СММ ОБСЕ относительно дополнительных гарантий безопасности для расчистки участка автомобильной дороги в районах Первомайск-Новоалександровка, необходимого для беспрепятственного передвижения патрулей ОБСЕ.

Украинская сторона предоставила соответствующие гарантии, однако российские оккупанты начали распространять ложные сообщения об обстреле этого участка со стороны ВСУ.

"Необходимые гарантии безопасности со стороны ВСУ были обеспечены в полном объеме. В то же время представители вооруженных формирований РФ и их наемники распространили ложную информацию, якобы подразделения Объединенных сил обстреляли указанный район, что привело к срыву выполнения этих работ", - сообщили украинские представители СЦКК.

Кроме того, оккупанты распространили дезинформацию о возможных обстрелах со стороны Объединенных сил беспилотников СММ ОБСЕ.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что подобные заявления и сообщения не имеют под собой никаких оснований и не соответствуют действительности. В то же время вооруженные формировании Российской Федерации и их наемники из завидной регулярностью препятствуют сотрудникам СММ ОБСЕ выполнять свои задачи по мониторингу соблюдения режима прекращения огня. Так, в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ в Украине всего за три недели декабря прошлого года наемники три раза обстреляли беспилотные летательные аппараты Миссии и один раз препятствовали их работе, применив средства радиоэлектронной борьбы", - отмечает украинская сторона СЦКК.