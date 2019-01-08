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СБУ разоблачила экс-инженера, который "сливал" информацию иностранной военной компании


фото: ssu.gov.ua
Сотрудники СБУ разоблачили бывшего сотрудника одного из научно-исследовательских учреждений Харькова на незаконном сотрудничестве с иностранной военной компанией

О таком сообщает пресс-центр СБУ на своей странице в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что бывший инженер конструкторского бюро во время пребывания в одной из стран Восточной Азии осуществлял сотрудничество с иностранной машиностроительной корпорацией. За денежное вознаграждение человек оказывал иностранцам консультации по вопросам разработки и строительства отдельных составляющих военной бронированной техники", - говорится в сообщении.

В то же время в СБУ отметили, что, согласно украинскому законодательству, техническая помощь в военно-технической сфере должна осуществляться только с разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

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