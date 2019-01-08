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Сборная Украины назвала состав на 4-й этап Кубка мира по биатлону


фото: championat.com
Сборная Украины по биатлону назвал состав на четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе

Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

Учитывая соревновательную программу этапа, наличие эстафет и старты три дня подряд у мужчин, тренеры команды решили использовать расширенный вариант состава, с одним запасным.

В мужскую команду вошли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

За женскую сборную выступят Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко и Юлия Журавок.

Четвертый этап Кубка мира состоится в Оберхофе с 10 по 13 января.

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