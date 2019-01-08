"Вынесли даже крестики": в Киеве ограбили квартиру нардепа

8 января, 2019, 21:54

В Киеве обокрали квартиру внефракционного народного депутата Виктора Кривенко

Об этом он сообщил в Facebook.

Нардеп опубликовал соответствующее фото квартиры, которую ограбили воры.

"Ограбили квартиру. Вынесли даже крестики, в которых детей крестили. Гниды", - написал Кривенко.

Впрочем, о других украденных вещах он не уточнил.