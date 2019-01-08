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"Вынесли даже крестики": в Киеве ограбили квартиру нардепа

В Киеве обокрали квартиру внефракционного народного депутата Виктора Кривенко

Об этом он сообщил в Facebook.

Нардеп опубликовал соответствующее фото квартиры, которую ограбили воры.

"Ограбили квартиру. Вынесли даже крестики, в которых детей крестили. Гниды", - написал Кривенко.

Впрочем, о других украденных вещах он не уточнил.

  • Виктор Кривенко был избран в Верховную Раду восьмого созыва в 2014 году по списку партии "Самопомощь".
  • В сентябре 2015 года "Самопомощь" исключила Кривенко.
  • В марте 2016 депутат вошел в БПП, а в апреле Кривенко вступил в партию "Народный Рух".
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