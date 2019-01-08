"Ливерпуль" сенсационно выбыл из Кубка Англии

8 января, 2019, 08:19

В 1/32 финала Кубка Англии "Ливерпуль" неожиданно уступил "Вулверхэмптон"

На 38-й минуте матча счет открыл Рауль Хименес, который вывел "Вулверхэмптон" вперед. В начале второй половины встречи равновесие восстановил Дивок Ориги. Впрочем, через несколько минут за "Вулверхэмптон" забил Рубен Невеш, гол которого оказался победным.

В этой встрече травму получил защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен, который был заменен на 6-й минуте.

"Вулверхэмптон" победил 2:1 и выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии.

В чемпионате Англии "Ливерпуль" набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице. "Вулверхэмптон" имеет 29 пунктов и находится на девятом месте.