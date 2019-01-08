"Ливерпуль" сенсационно выбыл из Кубка Англии
8 января, 2019, 08:19
В 1/32 финала Кубка Англии "Ливерпуль" неожиданно уступил "Вулверхэмптон"
На 38-й минуте матча счет открыл Рауль Хименес, который вывел "Вулверхэмптон" вперед. В начале второй половины встречи равновесие восстановил Дивок Ориги. Впрочем, через несколько минут за "Вулверхэмптон" забил Рубен Невеш, гол которого оказался победным.
В этой встрече травму получил защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен, который был заменен на 6-й минуте.
"Вулверхэмптон" победил 2:1 и выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии.
В чемпионате Англии "Ливерпуль" набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице. "Вулверхэмптон" имеет 29 пунктов и находится на девятом месте.
- Напомним, 11 декабря 2018 "Ливерпуль" победил "Наполи" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
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