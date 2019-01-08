"Динамо" хочет купить аргентинского форварда
8 января, 2019, 11:46
Киевское "Динамо" интересуется аргентинским футболистом хорватской "Истры" Рамоном Миересом
Об этом сообщает Novilist.hr.
"Динамо" уже сделало запрос по трансферу игрока. 21-летний футболист перешел в "Истру" прошлым летом из аргентинского "Тигре". Миерес забил 8 голов в 13 матчах во всех турнирах за хорватский клуб.
Transfermarkt оценивает стоимость Меереса в 650 тыс. евро.
- 7 декабря стало известно, что "Динамо" и московский "Локомотив" претендуют на защитника английского "Лестера" Александру Паскану.
- Напомним, в "Динамо" зимой может перейти воспитанник мадридского "Реала" Фран Соль .
- Кроме того, игроком киевского клуба может стать защитник французского "Дижона" и сборной Туниса Уссама Хаддад.
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