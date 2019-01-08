"Динамо" хочет купить аргентинского форварда

8 января, 2019, 11:46

Киевское "Динамо" интересуется аргентинским футболистом хорватской "Истры" Рамоном Миересом

Об этом сообщает Novilist.hr.

"Динамо" уже сделало запрос по трансферу игрока. 21-летний футболист перешел в "Истру" прошлым летом из аргентинского "Тигре". Миерес забил 8 голов в 13 матчах во всех турнирах за хорватский клуб.

Transfermarkt оценивает стоимость Меереса в 650 тыс. евро.