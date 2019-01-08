"Дорогая, я умираю". Супрун рассказала о феномене "мужского гриппа"

8 января, 2019, 12:54

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, почему во время болезни мужчины сильно "переигрывают" свои симптомы и порой кажутся слишком беспомощными

Об этом она написала в Facebook.

"Есть феномен, объясняет такое поведение -" мужской грипп "или английском" man flu". Когда мужчины склонны "преувеличивать" симптомы простуды, небольшой слабости или легкие симптомы гриппа, в большинстве случаев даже демонстрировать откровенную беспомощность, для женщин это состояние имеет свою название - обычная простуда", - объясняет глава Минздрава.

В то же время на самом деле есть ряд болезней, которые мужчины и женщины чувствуют по-разному. Например, из-за ишемической болезни сердца мужчины, как правило, имеют классический "ударный" боль в груди, а женщины чаще испытывают нетипичные симптомы, такие как тошнота или одышка. Так же может быть с простудой и гриппом.

По гриппу подобных фундаментальных исследований пока нет. Впрочем, некоторые научные исследования все же проводились. Установлено, например, что:

мужчины чаще умирают от гриппа по сравнению с женщинами, независимо от других имеющихся заболеваний;

взрослые мужчины имеют более высокий риск госпитализации из-за гриппа, чем женщины (анализировались данные за 6 лет);

женщины могут иметь другую реакцию на вакцины, защищающие от гриппа. Представительницы слабого пола обычно имеет лучший иммунный ответ на прививку. Тестостерон может играть определенную роль в этом процессе, поскольку мужчины с высоким уровнем тестостерона, имели более низкий уровень антител.

В общем ученые склоняются к тому, что разница в болезни и ощущении симптомов может возникать из-за гормональных различий. Однако впереди еще много исследований по этому поводу.