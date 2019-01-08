Путин заявил, что он - артиллерист

8 января, 2019, 13:58

Путин заявил, что получил звание лейтенанта как артиллерист

Об этом он сообщил в беседе с почетным строителем России Владимиром Бендетом. Вместе с ним они произвели полуденный залп, передает российское издание РБК .

"Мы с вами оба артиллеристами оказались", - признался перед стрельбами Путин.

"Я тоже получил звание лейтенанта как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии <...> 122 мм", - рассказал Путин. Правда, когда именно и при каких обстоятельствах это произошло, он не уточнил.