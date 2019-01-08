Путин заявил, что он - артиллерист
8 января, 2019, 13:58
Путин заявил, что получил звание лейтенанта как артиллерист
Об этом он сообщил в беседе с почетным строителем России Владимиром Бендетом. Вместе с ним они произвели полуденный залп, передает российское издание РБК .
"Мы с вами оба артиллеристами оказались", - признался перед стрельбами Путин.
"Я тоже получил звание лейтенанта как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии <...> 122 мм", - рассказал Путин. Правда, когда именно и при каких обстоятельствах это произошло, он не уточнил.
Путин рассказал, что он артиллерист: Я получил звание лейтенанта как артиллерист. Командир взвода управления гаубичной артиллерией pic.twitter.com/B8QZCpBHFW- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 7 января 2019
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