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Под Харьковом горел шестиэтажный санаторий

В селе Березовское Харьковской области возник пожар в санатории "Курорт Березовские минеральные воды"

Об этом сообщает пресс-служба ГСНС области.

Спасатели установили, что горит первый этаж 6-этажного корпуса. Была угроза распространения огня на второй этаж. Площадь пожара составила около 350 кв.м.

Пожар локализован в 6:05, 7:41 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливается.

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