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Патриарх Кирилл: антихрист придет на землю через интернет


фото: rtvi
Патриарх РПЦ Кирилл заявил о том, что современные гаджеты таят в себе опасность, а интернетом может воспользоваться антихрист

Об этом он сообщил в интервью одному из российских пропагандистских телеканалов, сообщает ТСН.

По его словам гаджет предоставляет удобство, но в то же время "геолокации с помощью гаджета позволяет осуществлять вселенский контроль над каждым человеком, и приближает апокалипсис".

"Власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире... Антихрист - это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, которая контролирует весь человеческий род", - сказал Кирилл.

При этом он добавил, что церковь не против научно-технического прогресса, так как, по его словам, "все развитие науки базируется на христианстве".

  • Ранее глава РПЦ Кирилл назвал создание Православной церкви Украины "антиканонической агрессией Константинополя".
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