Папа Римский просит помнить о международном праве в конфликте на Донбассе

8 января, 2019, 08:29

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность конфликтом на Донбассе

Об этом сообщает DW.

Он призвал соблюдать "мирный путь урегулирования конфликта". Папа Римский выступил за уважение к международному праву, которое он назвал "фундаментом безопасности и сосуществования во всем регионе".

Кроме того, Франциск пообещал продолжать начатые уже ранее гуманитарные проекты, направленные на помощь украинскому населению, страдающему от конфликта.