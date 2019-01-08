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Папа Римский просит помнить о международном праве в конфликте на Донбассе


фото: DPA
Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность конфликтом на Донбассе

Об этом сообщает DW.

Он призвал соблюдать "мирный путь урегулирования конфликта". Папа Римский выступил за уважение к международному праву, которое он назвал "фундаментом безопасности и сосуществования во всем регионе".

Кроме того, Франциск пообещал продолжать начатые уже ранее гуманитарные проекты, направленные на помощь украинскому населению, страдающему от конфликта.

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