Объятия уменьшают чувство боли, - МОЗ

8 января, 2019, 14:07

Объятия улучшают настроение и уменьшают чувство боли

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на своем сайте.

Это происходит благодаря тому, что в нашем теле находится множество рецепторов, стимулирование которых с помощью прикосновения или объятий, способствует замедлению пульса и уменьшению давления.

Кроме того, физическое прикосновение имеет способность влиять и на высвобождение гормона стресса - кортизола, уменьшает чувство стресса и тревожности.

"Поэтому одна полезная рекомендация - по возможности проявляйте свои чувства с помощью прикосновений. Это не значит, что нужно начать обниматься и касаться всех вокруг. Конечно, надо обязательно уважать личное пространство других или же время от времени находить возможность побыть наедине с собой" , - заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

В Минздраве также уверяют, что позитивные мысли и эмоции влияют на состояние здоровья.

Как обнаружили исследователи, люди, которые положительно воспринимают мир, имеют тенденцию к более низкому давлению, меньше склонны к развитию сердечных заболеваний, лучше контролируют вес, у них здоровый уровень сахара в крови.

Если человек с серьезным заболеванием будет концентрироваться на положительных эмоциях, это может повысить его иммунитет и не дать развиться депрессии. Даже у неизлечимо больных людей качество жизни может значительно улучшиться, когда они не зацикливаются на грустных переживаниях, а пытаются найти что-то положительное в каждом дне.