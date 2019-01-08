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Нидерланды обвиняют Иран в двух политических убийствах


фото: REUTERS
Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что Иран был причастен к минимум двум политическим убийствам, которые привели к введению новых санкций Европейского Союза против Тегерана

Об этом сообщает Reuters .

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме в парламент заявил, что разведка Нидерландов имеет "крепкие свидетельства о том, что Иран был вовлечен в убийства двух голландских граждан иранского происхождения, в Алмере в 2015 году и в Гааге в 2017 году".

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