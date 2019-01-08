Нидерланды обвиняют Иран в двух политических убийствах
8 января, 2019, 16:19
Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что Иран был причастен к минимум двум политическим убийствам, которые привели к введению новых санкций Европейского Союза против Тегерана
Об этом сообщает Reuters .
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме в парламент заявил, что разведка Нидерландов имеет "крепкие свидетельства о том, что Иран был вовлечен в убийства двух голландских граждан иранского происхождения, в Алмере в 2015 году и в Гааге в 2017 году".
- Во вторник, 8 января, глава МИД Дании сообщил, что Европейский Союз согласился ввести санкции против иранской разведки в связи с ее планами осуществить убийства на территории ЕС.
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