Нидерланды обвиняют Иран в двух политических убийствах

8 января, 2019, 16:19

Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что Иран был причастен к минимум двум политическим убийствам, которые привели к введению новых санкций Европейского Союза против Тегерана

Об этом сообщает Reuters .

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме в парламент заявил, что разведка Нидерландов имеет "крепкие свидетельства о том, что Иран был вовлечен в убийства двух голландских граждан иранского происхождения, в Алмере в 2015 году и в Гааге в 2017 году".