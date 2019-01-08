Не хватает голых клиентов: в Париже закрывают ресторан для нудистов

8 января, 2019, 19:20

В Париже закрывают первый нудистский ресторан O'naturel, который функционировал с ноября 2017 года

Об этом сообщает Daily Mail .

42-летние владельцы и близнецы Майк и Стефан Саада сообщили, что ресторан навсегда закроет свои двери в феврале.

Они заявили, что причиной закрытия оказалась нехватка клиентов.

Заведение под названием O'Naturel является первым и единственным в своем роде во французской столице. Посетителям предлагали оставлять все свои одежды в гардеробной. Всем выдавали тапочки, женщины при желании могли одевать каблуки.

Согласно правилам заведения, все его посетители обязаны сдавать в гардероб всю одежду, а также мобильные телефоны. Это правило ввели для того, чтобы никто не смог тайно сфотографировать других посетителей ресторана.

Также с целью гигиены вся мебель в ресторане покрыта чехлами, а на окнах были занавески, которые препятствовали любопытству посторонних.

Декор внутри был в минималистическом стиле, в меню были французские блюда - лобстер, фуа-гра и улитки с соусом из петрушки и сливок - по цене $ 57,50 за три блюда.

Владельцы сказали, что этого оказалось недостаточно, поэтому они вынуждены прекратить работу ресторана.

"Мы будем помнить только хорошие времена, наших красивых клиентов, которые были рады поделиться исключительными моментами", - сказали они.