НБУ ослабил гривну относительно доллара на 31 копейку

8 января, 2019, 22:19

На среду, 9 января, Национальный банк Украины установил официальный валютный курс на уровне 28,02 грн/$, 32,06 грн/евро и 4,03 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

8 января официальный валютный курс составил 27,71 грн / $, 31,6 грн / евро и 4 грн за 10 российских рублей.

На наличном рынке 8 января по состоянию на 22:20, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28 грн, продают - по 28,1 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,9 до 28,2 грн / $, продажи - в пределах 28-28,6 грн / $.