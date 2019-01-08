Назван самый популярный композитор 2018 года. Кто это

Соответствующий рейтинг разместили на сайте классической музыки Bachtrack, который проводит подсчеты. Эксперты сайта основывали свои оценки на данных о 33578 музыкальных событиях 2018 года.

Наиболее выполняемой современной композиторкой стала россиянка татарского происхождения София Губайдулина, которая с 1991 года живет в Германии.

Стоит отметить, что Арво Пярт, который занял первое место в рейтинге выполнимости ныне живущих композиторов, оказался на 46-й строчке в списке всех композиторов в истории музыки. Первые три места в нем занимают Бетховен, Моцарт и Бернстайн.

Арво Пярт родился в 1935 году в эстонском городе Пайде. Его считают новатором в академической музыке, ведь он создал авторский стиль tintinnabuli, в котором специфически воплотил принципы техники минимализма и эстетики "новой простоты".

Уже несколько десятков лет музыка Пярта звучит не только в концертных залах по всему миру, но также в кино. В частности, его композиции стали саундтреками фильмов "Джерри" Гаса Ван Сента и "Изгнание" Андрея Звягинцева. Более того, композицию Пярта "Spiegel im Spiegel" можно услышать в одном из эпизодов мультсериала "Симпсоны".