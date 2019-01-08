На Рождество от бытовых пожаров погибли 17 украинцев
8 января, 2019, 11:27
В день Рождества, 7 января, 17 украинцев погибли в бытовых пожарах. Шестеро получили травмы различной степени тяжести
Об этом сообщает ДСНС .
Спасатели отмечают, что зимой показатели смертности высокие, ведь украинцы продолжают отапливать дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности.
По данным пожарных, чаще всего от огня погибают люди пожилого возраста, а также многодетные семьи и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях.
В общем, за первые восемь дней нового года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 72 и 27 человек соответственно.
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