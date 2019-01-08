На Буковине ПЦУ обвинила УПЦ (МП) в краже святыни в канун Рождества

8 января, 2019, 20:15

Священник Православной церкви Украины архиепископ Черновицкий и Кицманский Онуфрий обвинил руководителя Черновицко-Буковинской епархии Московского патриархата Мелетия в краже церковной святыни антиминса

Об этом архиепископ Онуфрий рассказал на брифинге, передает "Укринформ" .

"Процесс объединения на Буковине проходит не так гладко, как хотелось бы. Идут дискуссии, распространяется ложная информация, бывают даже острые дискуссии, которые на днях были в селе Карапчив Вижницкого района. Это приход, который уже провел собрание по переходу к нашей Православной церкви Украины. А в воскресенье управляющий Черновицко-Буковинской епархией митрополит Мелетий с секретарем и "группой поддержки" зашли в церковь, выманили из помещения местного священника и забрали уже подписанный мной антиминс - святыню, на которой служат литургию. Сделали это в сочельник накануне Рождества ", - сказал клирик ПЦУ.

При этом после обращения в милицию священники Московского патриархата вернули святыню, заявив о "досадной ошибке". В полиции Черновицкой области отметили, что заявлений о краже не поступало, но было "сообщение о межконфессиональном недоразумении по реализации религиозных канонов, а именно замене антиминса при переходе от УПЦ МП к ПЦУ".

Представитель ПЦУ добавил, что священники Московского патриархата при этом не извинялись перед коллегами.

"На совет им извиниться, у них не хватило духу. Покаяться, что они взяли не свое, они не захотели, наоборот, призывая других к покаянию. Но для нас, к сожалению, это не стало большим сюрпризом. Хотя мы думали, что они выше духовно", - сказал архиепископ Онуфрий.

Антиминс - освященный платок с зашитой частицей святых мощей на престоле в православных церквях. На антиминсе совершается во время литургии таинство евхаристии. Без антиминса нельзя служить литургии.