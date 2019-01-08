Минрегион и Луганская ВГА разработали план создания ОТО на оккупированной территории

8 января, 2019, 22:52

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства совместно с Луганской областной военно-гражданской администрацией разработали план создания объединенных территориальных общин на оккупированной территории Луганщины

Об этом сообщил в Facebook вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Минрегион совместно с Луганской областной ВГА разработали перспективный план создания ОТО на временно оккупированных территориях Луганской области. Он уже передан и на утверждение правительства", - написал Зубко.

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Министр отметил, что жители оккупированных территорий также должны видеть возможности от децентрализации власти.

"Важно, чтобы люди на временно оккупированных территориях также видели свою перспективу развития. Реформа децентрализации - это изменение качества жизни. И люди там должны четко знать, что у них тоже есть будущее - стабильное цивилизованное развитие в мирной стране. Мы точно хотим видеть на карте Украины такие общины как Алчевская, Должанская, очень хотим видеть Луганскую ОТО - такими же успешными в перспективе, как и все другие общины на территории государства. Успешные примеры уже есть на Донбассе. Историей успеха является Новопсковская поселковая ОТО на Луганщине - Новопсковский поселковый совет ", - добавил Зубко.