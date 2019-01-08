МВФ прогнозирует увеличение пенсий и уменьшение дефицита Пенсионного фонда в Украине, - СМИ

8 января, 2019, 20:44

Эксперты Международного валютного фонда ожидают, что дефицит Пенсионного фонда уменьшится, а размер пенсий увеличится

Об этом говорится в аналитическом отчете МВФ, передает "Укринформ" .

Эксперты МВФ ожидают, что благодаря пенсионной реформе в Украине, принятой в 2017 году, дефицит Пенсионного фонда уменьшится до 4,25% от ВВП, а размер пенсий повысится минимум на 8,5-9,5%.

"Пенсии будут повышены в соответствии с правилами индексации нового Пенсионного закона, принятого в 2017 году. Пенсионные выплаты в среднем увеличатся на 8,5%, тогда как пенсионеры, чьи пенсии будут равны прожиточному минимуму, будут получать больше на 9,5%", - говорится в прогнозах Фонда.

Кроме того, в МВФ напомнили о важности пенсионной реформы для Украины из-за неблагоприятных демографических тенденций, учитывая низкую рождаемость и старение населения, а также выезд за границу все большего числа работников.

В дальнейшем эксперты МВФ ожидают, что Украине удастся уменьшить дефицит Пенсионного фонда до 3% от ВВП.