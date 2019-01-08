МВФ прогнозирует увеличение пенсий и уменьшение дефицита Пенсионного фонда в Украине, - СМИ
Об этом говорится в аналитическом отчете МВФ, передает "Укринформ" .
Эксперты МВФ ожидают, что благодаря пенсионной реформе в Украине, принятой в 2017 году, дефицит Пенсионного фонда уменьшится до 4,25% от ВВП, а размер пенсий повысится минимум на 8,5-9,5%.
"Пенсии будут повышены в соответствии с правилами индексации нового Пенсионного закона, принятого в 2017 году. Пенсионные выплаты в среднем увеличатся на 8,5%, тогда как пенсионеры, чьи пенсии будут равны прожиточному минимуму, будут получать больше на 9,5%", - говорится в прогнозах Фонда.
Кроме того, в МВФ напомнили о важности пенсионной реформы для Украины из-за неблагоприятных демографических тенденций, учитывая низкую рождаемость и старение населения, а также выезд за границу все большего числа работников.
В дальнейшем эксперты МВФ ожидают, что Украине удастся уменьшить дефицит Пенсионного фонда до 3% от ВВП.
- Напомним, ранее МВФ перечислил Украине $ 1,4 млрд - первый транш кредита по новой программе.
- МВФ обнародовал Меморандум об экономической политике Украины до 2020 года.
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