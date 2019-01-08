Ломаченко бросил вызов еще один непобедимый американский чемпион
Об этом сообщает EsNews .
Чемпион WBC (Всемирного боксерского совета) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Хосе Рамирес заявил, что готов драться с Василием Ломаченко.
"Я просто делаю 63,5 кг и, думаю, что если будет возможность сразиться с Ломаченко, то я воспользуюсь ею перед тем, как пойти за другими поясами в первом полусреднем весе. И наш бой возможен, ведь мы оба боксера Top Rank. Если я объединю пояса в своем дивизионе и буду чувствовать, что мое тело может больше, то в 2020 году могу подняться в полусредний вес к Теренсу Кроуфорду, который также с Top Rank", - сказал Рамирес, который выиграл все 23 поединка на профессиональном ринге.
Василий Ломаченко является чемпионом мира WBA и WBO в легком весе (до 61,2 кг).
- Напомним, американский боксер Майки Грасия считает, что украинец Василий Ломаченко избегает с ним боя.
- В конце декабря поединок Украинские Василия Ломаченко против венесуэльца Хорхе Линареса был признан лучшим боем 2018 по версии WBA.
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