Ломаченко бросил вызов еще один непобедимый американский чемпион

8 января, 2019, 10:46

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Хосе Рамирес из США бросил вызов украинцу Василию Ломаченко

Об этом сообщает EsNews .

Чемпион WBC (Всемирного боксерского совета) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Хосе Рамирес заявил, что готов драться с Василием Ломаченко.

"Я просто делаю 63,5 кг и, думаю, что если будет возможность сразиться с Ломаченко, то я воспользуюсь ею перед тем, как пойти за другими поясами в первом полусреднем весе. И наш бой возможен, ведь мы оба боксера Top Rank. Если я объединю пояса в своем дивизионе и буду чувствовать, что мое тело может больше, то в 2020 году могу подняться в полусредний вес к Теренсу Кроуфорду, который также с Top Rank", - сказал Рамирес, который выиграл все 23 поединка на профессиональном ринге.

Василий Ломаченко является чемпионом мира WBA и WBO в легком весе (до 61,2 кг).