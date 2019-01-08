Ким Чен Ын прибыл в Китай на бронепоезде обсудить саммит с Трампом

8 января, 2019, 10:21

Лидер КНДР Ким Чен Ын совершит четырехдневную поездку в Китай

Об этом сообщает AP со ссылкой на Центральное информационное агентство Северной Кореи.

Северокорейский лидер прибыл в КНР по приглашению китайского коллеги Си Цзиньпина. Поезд с Ким Чен Ыном 7 января пересек границу на станции Даньдук, которая была специально перекрыта сотрудниками спецслужб Китая.

СМИ сообщают, что таким образом Ким пытается скоординировать свои действия со своим единственным главным союзником перед саммитом с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Associated Press со ссылкой на источник в администрации Трампа сообщало, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут вдруг встретиться в начале 2019 года.