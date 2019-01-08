Крушение судна с украинцами: состояние моряков удовлетворительное

8 января, 2019, 08:31

Состояние украинских моряков, спасенных после аварии судна вблизи турецкого города Самсун, на данный момент удовлетворительное

Об этом посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил в Twitter.

По его словам, в больнице города Самсун сейчас находятся семь украинцев: Шевчук Станислав, Мильниченко Павел, Геращенко Олег, Ильченко Евгений, Яценко Евгений, Скачко Денис, Будко Татьяна.

Их, говорит Сибига, уже посетил украинский консул.

"Состояние удовлетворительное, держатся бодро, помощь оказывается. Благодарен турецким спасателям - моряки спасены после пяти часов пребывания в ледяной воде, настоящее чудо", - написал посол.