Крушение судна с украинцами: состояние моряков удовлетворительное
8 января, 2019, 08:31
Состояние украинских моряков, спасенных после аварии судна вблизи турецкого города Самсун, на данный момент удовлетворительное
Об этом посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил в Twitter.
По его словам, в больнице города Самсун сейчас находятся семь украинцев: Шевчук Станислав, Мильниченко Павел, Геращенко Олег, Ильченко Евгений, Яценко Евгений, Скачко Денис, Будко Татьяна.
Их, говорит Сибига, уже посетил украинский консул.
"Состояние удовлетворительное, держатся бодро, помощь оказывается. Благодарен турецким спасателям - моряки спасены после пяти часов пребывания в ледяной воде, настоящее чудо", - написал посол.
- Напомним, ранее сообщалось, что число погибших при аварии грузового судна возле Самсуна достигло шести человек. Известно, что четверо из них - украинцы.
- Грузовое судно Volgo Balt 214, которое шло под флагом Панамы, затонуло возле берегов Турции после сильного удара волны .
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