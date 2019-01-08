Корабль ВМС США прибыл в румынский порт на Черном море
8 января, 2019, 07:38
Десантный корабль Военно-морских сил США USS Fort McHenry прибыл 7 января в порт Констанца на черноморском побережье Румынии
Об этом сообщает Радио Свобода .
Он является первым американским кораблем, который вошел в Черное море после ноябрьских событий вблизи аннексированного Россией украинского Крыма.
Ожидается, что USS Fort McHenry будет находиться в Констанце до 10 января, после чего проведет совместные морские маневры с румынским фрегатом в территориальных и международных водах.
- Ранее сообщалось, что десантный корабль 6-го флота ВМС США USS FortMcHenry прошел проливы Дарданеллы и Босфор и вошел в акваторию Черного моря.
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