Корабль ВМС США прибыл в румынский порт на Черном море

8 января, 2019, 07:38

Десантный корабль Военно-морских сил США USS Fort McHenry прибыл 7 января в порт Констанца на черноморском побережье Румынии

Об этом сообщает Радио Свобода .

Он является первым американским кораблем, который вошел в Черное море после ноябрьских событий вблизи аннексированного Россией украинского Крыма.

Ожидается, что USS Fort McHenry будет находиться в Констанце до 10 января, после чего проведет совместные морские маневры с румынским фрегатом в территориальных и международных водах.