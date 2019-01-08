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Корабль ВМС США прибыл в румынский порт на Черном море

Десантный корабль Военно-морских сил США USS Fort McHenry прибыл 7 января в порт Констанца на черноморском побережье Румынии

Об этом сообщает Радио Свобода .

Он является первым американским кораблем, который вошел в Черное море после ноябрьских событий вблизи аннексированного Россией украинского Крыма.

Ожидается, что USS Fort McHenry будет находиться в Констанце до 10 января, после чего проведет совместные морские маневры с румынским фрегатом в территориальных и международных водах.

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