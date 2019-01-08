Климкин предупредил, что Россия будет играть на вопросе освобождения моряков в контексте выборов
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает УНИАН .
"На самом деле всем прекрасно понятно, что сначала будет суд. Так будет играть Россия. Россия будет играть на выборы. И все наши друзья и партнеры, которые разговаривали и с российским президентом, и со всеми, они говорят - у нас очень четкое чувство внутри, что они будут играть на выборы", - заявил Климкин.
"То есть, это не значит, что они (моряки, - ред.) не могут быть освобождены до выборов, но то, что будет игра технологическая на выборы, или на президентские или на парламентские, и это касается не только моряков, это касается других политических заключенных, - это 100%", - отметил Климкин.
При этом он надеется, что до выборов удастся освободить кого-то из украинцев.
"Я очень надеюсь. Мы над этим работаем. Стараемся помочь", - сказал глава МИД.
"Я ожидаю, что нам удастся, но Россия точно... будет играть", - добавил он. Также он отметил, что с российской стороной есть контакт по поводу задержанных и осужденных украинцев.
- 25 ноября 2018 россияне атаковали в Черном море катера и буксир ВМС Украины и взяли в плен 24 украинских моряка, после чего президент и Верховная Рада ввели в 10 приграничных областях режим военного положения. Он продолжался в течение месяца.
- Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России о нарушении прав задержанных украинских моряков.
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