Климкин предупредил, что Россия будет играть на вопросе освобождения моряков в контексте выборов

8 января, 2019, 13:52

Россия будет использовать вопрос освобождения захваченных украинских моряков и политических заключенных в контексте выборов в Украине

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает УНИАН .

"На самом деле всем прекрасно понятно, что сначала будет суд. Так будет играть Россия. Россия будет играть на выборы. И все наши друзья и партнеры, которые разговаривали и с российским президентом, и со всеми, они говорят - у нас очень четкое чувство внутри, что они будут играть на выборы", - заявил Климкин.

"То есть, это не значит, что они (моряки, - ред.) не могут быть освобождены до выборов, но то, что будет игра технологическая на выборы, или на президентские или на парламентские, и это касается не только моряков, это касается других политических заключенных, - это 100%", - отметил Климкин.

При этом он надеется, что до выборов удастся освободить кого-то из украинцев.

"Я очень надеюсь. Мы над этим работаем. Стараемся помочь", - сказал глава МИД.

"Я ожидаю, что нам удастся, но Россия точно... будет играть", - добавил он. Также он отметил, что с российской стороной есть контакт по поводу задержанных и осужденных украинцев.