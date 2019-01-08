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Климкин обещает безвиз с 20 странами Азии и Латинской Америки


фото: fotolia
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прогнозирует введение безвизового режима с 20 странами Азии и Латинской Америки

Об этом он сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1", передает УНИАН .

"Будет безвиз. И Латинская Америка есть, и Азия. Мы на самом деле года через два выйдем там в 20 (стран), 20+. Год за два, поскольку там есть такие технологические вопросы", - сказал Климкин.

По его словам, в первую очередь о безвизе надо договариваться с теми странами, которые необходимы украинцам.

"А безвиз нам с кем нужен? Можем, конечно, сейчас 30 безвизов с Африкой подписать", - отметил Климкин. "Мы должны сделать то, что украинская нужно, а не то, что мы можем повесить и сказать: вот еще 5 стран", - добавил он.

Отметим, что за год безвиза (с 11 июня 2017 по 11 июня 2018) украинцы более 20 млн раз пересекли границу со странами Европейского Союза.

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