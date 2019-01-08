Холодно и немного будет идти снег. Синоптик рассказала о погоде на сегодня и завтра

8 января, 2019, 10:37

9 января в Украине удержится холодная воздушная масса арктического происхождения

Об этом в эфире Еспресо.TV заявила синоптик Наталья Диденко.

"Погода будет очень разной. В ближайшие сутки в Украине будет холодно. 9 января удержится холодная воздушная масса арктического происхождения", - сказала она.

8 января в Украине будет холодно, днем -2-7, на севере до -10 градусов, снег будет подсыпать только на юго-востоке.

По словам Диденко, 9 января холода удержатся: ночью -7-14 градусов, на севере и в центре до -16 градусов. Снег - на Западе, Севере и в Крыму.